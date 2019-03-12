Активы банка «Фридом Финанс» превысили 3 млрд рублей
На 1 марта 2019 года размер активов ООО «ФФИН Банк» (банк «Фридом Финанс») составил 3,26 млрд рублей. Объем депозитов составлял 2,47 млрд рублей.
Пресс-служба банка уточняет, что структура активов в основном состоит из денежных средств и ценных бумаг. Кредиты составляют в ней только 7%.
Отмечается, что с 19 февраля по 5 марта 2019 года Центробанк проводил проверку кредитной организации по отчислениям в Фонд обязательных резервов (ФОР).
«Успешное прохождение проверки регулятора подтверждает крайне высокие степень надежности и стандарты работы, которых придерживается банк, прозрачность и открытость его деятельности», — сказал председатель правления ООО «ФФИН Банк» Геннадий Салыч.ЭкономикаБанкиАналитика
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