На Совете при полпреде президента в ПФО Комаров отметил опыт Татарстана в поддержке талантливой молодежи

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил опыт Татарстана в создании условий для развития талантливых детей и молодежи. По его словам, в республике выстроена полноценная система от выявления одаренных детей до дальнейшего трудоустройства после окончания вуза.

Комаров выступил в Ижевске на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, посвященном реализации в регионах округа мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей, молодежи и ее кадровому продвижению.

Среди основных задач, стоящих в настоящее время перед регионами, полпред назвал закрепление талантливой молодежи в субъектах, чтобы полученные знания и умения могли быть использованы на местах, а также способствование трудоустройству по профессии, в первую очередь в производственной сфере.

В совещании принимают участие главы всех субъектов ПФО, представители Ассоциации законодательных собраний регионов округа. С докладами по ситуации выступили замминистра просвещения РФ Ирина Потехина, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Удмуртии Александр Бречалов и другие главы регионов.