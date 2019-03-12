Казань претендует на звание Европейской молодежной столицы 2022 года

Казань попала в шорт-лист претендентов на звание Европейской молодежной столицы 2022 года.

Города-кандидаты были отобраны независимым жюри, в состав которого вошли представители различных европейских учреждений и организаций.

В итоге помимо столицы Татарстана в пятерку попали такие города, как Познань (Польша), Бая-Маре (Румыния), Вараждин (Хорватия) и Тирана (Албания), говорится в официальном обращении на сайте Европейского молодежного форума.

В рамках следующего раунда города должны до 26 мая подать более детальную заявку с изложением обширной программы молодежных культурных, социальных и политических мероприятий.

Объявление победителя состоится 21 ноября 2019 года в Амьене (Франция).

Напомним, вчера сообщалось, что Казань возглавила рейтинг городов России для недорогих путешествий весной.