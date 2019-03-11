Казань возглавила рейтинг городов России для недорогих путешествий весной

Казань заняла первое место в рейтинге самых популярных городов России для недорогих весенних путешествий. Ночь в отеле в столице Татарстана обойдется в среднем в 1,7 тыс. рублей, сообщает Tvil.ru.

Вторую строчку занял Краснодар (1,6 тыс. рублей). Тройку замыкает Екатеринбург (1,3 тыс.).

Далее идут Калининград (1,2 тыс.), Симферополь (1,3 тыс.), Тверь (1,5 тыс.), Барнаул (1,1 тыс.), Тула (1,5 тыс.), Тюмень (1,7 тыс.) и Новосибирск (1,8 тыс.).

Список составлен на основе брони отелей туристами для проживания с 11 марта по 30 апреля и не включает в себя курортные города.

Ранее Казань оказалась на пятой позиции рейтинга лучших туристических направлений России.