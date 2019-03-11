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Китай временно запретил использовать самолеты Boeing 737 MAX 8

07:26, 11.03.2019
Китай временно запретил использовать самолеты Boeing 737 MAX 8
Фото: en.m.wikipedia.org

Власти Китая временно запретили использование самолетов Boeing 737 MAX 8 на всех внутренних национальных авиалиниях из-за катастрофы в Эфиопии, где погибли все 157 членов экипажа и пассажиров.

В сообщении Управления гражданской авиации Китая, которое приводит CNN, отмечается, что трагедия в африканской стране уже вторая с октября прошлого года, когда разбился Boeing 737-8 авиакомпании Lion Air, в результате чего погибли 181 пассажир и восемь членов экипажа.

С учетом этого в КНР считают, что катастрофы схожи, так как обе произошли спустя несколько минут после взлета.

Ранее компания Boeing объявила об отмене презентации новых самолетов модельного ряда BBJ-777X. Мероприятие планировалось провести 13 марта.

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