Росстат сообщил о росте урожайности сельхозкультур с 2012 по 2017 годы

Фото: Максим Платонов

С 2012 по 2017 года в России выросла урожайность сельскохозяйственных культур. Это следует из данных Росстата.



Так, урожай зерновых и зернобобовых культур в России вырос более чем на 60% — с 19,3 центнера с одного гектара убранной площади в 2012 году до 31 центнера в 2017 году.

Урожай пшеницы вырос за 5 лет на 77%, ржи, ячменя и овса — в среднем на 40%, пишет RT

Примерно на столько же увеличилось количество собранного картофеля, а овощей в целом — на четверть.

Ранее Минсельхоз РФ ввел негласные квоты для экспортеров зерна. В ведомстве опасаются, что трейдеры вывезут слишком много.