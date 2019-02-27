Минсельхоз РФ ввел негласные ограничения на экспорт зерна

Минсельхоз РФ ввел негласные квоты для экспортеров зерна. В ведомстве опасаются, что трейдеры вывезут слишком много.

По словам одного из экспортеров, квоты распределены по историческому принципу. За основу взят экспорт крупными трейдерами на октябрь минувшего года, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Россия может стать мировым лидером по экспорту пшеницы. Основной вклад в вывоз зерна за рубеж вносят несколько регионов Центральной части страны, Юга и Северо-Запада.

Рекордные объемы урожая и экспорта пшеницы из России грозят фермерам США разорением. На мировом рынке российское зерно дешевеет, что связано с снижением курса рубля по отношению к доллару.