СМИ сообщили о решении Кремля не передавать Курилы Японии

Россия не будет передавать Курильские острова Японии.

«Таких планов нет», — цитирует РБК источник, близкий к Кремлю.



В администрации считают, что Япония не пойдет на условия России, так как они неприемлемы для Токио. Прямо отказывать японской стороне в передаче островов власти РФ «не хотят из соображений дипломатии».

Напомним, что Япония готова заключить мирный договор, которого нет между нашими странами со времен Второй мировой войны, при этом Токио требует вернуть Южные Курилы, которые перешли к Советскому Союзу только в 1945 году. Однако Москва не готова идти на такие уступки, тем более что граждане страны не одобряют такое решение. Опрос показал, что 96% жителей Курил выступили против передачи островов Японии.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Япония не придут к соглашению по мирному договору, а лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил переименовать Курильские острова в Русские.