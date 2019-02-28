В Госдуме предложили переименовать Курильские острова

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил переименовать Курильские острова. По его мнению, они должны называться Русскими.

«Мы, фракция «Справедливая Россия» и партия «Справедливая Россия», вносим предложение: давайте мы переименуем Курильские острова и назовем их Русские острова, потому что они были, есть и будут русскими», — сказал Миронов в эфире телеканала «Россия 24».

Лидер справороссов утверждает, что первооткрывателями островов были русские казаки, а значит, они исторически принадлежат России.

Напомним, что возвращения четырех южных островов Курильской гряды требует Япония, в состав которой они входили до середины XX века. Однако российские власти, как и жители островов, не желают передавать их Токио.