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В Госдуме предложили переименовать Курильские острова

18:03, 28.02.2019 15
В Госдуме предложили переименовать Курильские острова
Фото: spravedlivo.ru

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил переименовать Курильские острова. По его мнению, они должны называться Русскими.

«Мы, фракция «Справедливая Россия» и партия «Справедливая Россия», вносим предложение: давайте мы переименуем Курильские острова и назовем их Русские острова, потому что они были, есть и будут русскими», — сказал Миронов в эфире телеканала «Россия 24».

Лидер справороссов утверждает, что первооткрывателями островов были русские казаки, а значит, они исторически принадлежат России.

Напомним, что возвращения четырех южных островов Курильской гряды требует Япония, в состав которой они входили до середины XX века. Однако российские власти, как и жители островов, не желают передавать их Токио.

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комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    Березку тоже называете русской, но от этого она почему то не руссеет.
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  • Анонимно 28 февр
    Это глупость. Я о Миронове был более высокого мнения.
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  • Дмитрий Кардаш 28 февр
    В нашем городе мэрия переименовала переулок, где находилось производственное помещение нашей компании. Полторы недели, с утра до вечера я обивал пороги бесчисленных регистрационных, инспектирующих, контролирующих органов власти. Уставные документы, техническая документации..везде надо было вносить изменения, все за плату. У человека 5 высших образований. Мое личное мнение: одно образование - это родители или молодость; второе образование - это осознанный выбор; третье и последующие - это.......
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  • Анонимно 01 марта
    Давайте заодно и Новгород переименуем. Их у нас два. Вот, чтобы путаницы не было, надо название изменить хоть одному, хоть обоим. Возьмите меня в депутаты, я много такого могу придумать! Это лучше, чем в офисе целый день сидеть.
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  • Анонимно 01 марта
    Владимир: Нужно переименовать самого С. Миронова - просто в "Лидера" партии.
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    Анонимно 02 марта
    Я за!
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  • Анонимно 01 марта
    В Приморье переименовали в свое время. Такие запоминающиеся названия городов и рек были Теперь запутаешься с этими Лучегорсками да Солнцегорсками запутаешься
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  • Ланс Восироб 01 марта
    ид......м крепчал, видать болезнь едра заразная. чем бы не тешиться, лишь бы не работать и пилить, пилить, пилить
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    Анонимно 01 марта
    всё-бы пилил...
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  • Владимир Жданов 01 марта
    Лучше переименовать японские острова в Русские. Пусть японцы мучаются.
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  • Анонимно 01 марта
    Давно надо. И забыть
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  • Анонимно 01 марта
    на самом деле он прав, если их переименовать в русские, и вопросов потом возникать не будет... столько выше тупых комментов, сразу видно не далёких
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  • Анонимно 01 марта
    Вот как прошла эта идиотская реклама: А давайте клиентам изоленту дарить.... И пошло что не предложение - шедевр для шестой палаты...
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  • Анонимно 01 марта
    В многонациональном государстве назвать острова русские, хотя де-факто русские на этих островах не жили? Класс, лучшая страна победившая фашизм
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  • Юра Горбунов 01 марта
    Хорошая мысль.
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