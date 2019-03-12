Эксперты назвали топ стран мира с самым чистым воздухом
Исландия возглавила рейтинг стран мира с самым чистым воздухом, составленный природоохранной организацией Greenpeace и разработчиком компьютерных программ AirVisual.
Второе место занимает Финляндия. Топ-3 замыкает Эстония. В пятерку вошли Швеция и Австралия.
Россия оказалась во второй десятке рейтинга, состояние воздуха в стране эксперты оценивают как хорошее, сообщает «Евро Пульс».
Эксперты оценивали качество воздуха по количеству микрочастиц пыли.
Ранее Минприроды РФ направило на согласование в правительство РФ законопроект по введению квот на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Инициатива разработана в рамках федерального проекта (ФП) «Чистый воздух».Общество
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