СМИ: Зидан может вернуться в «Реал»

Журналисты рассказали о возможном возвращении Зинедина Зидана в мадридский «Реал». Якобы руководство клуба хочет вновь увидеть футболиста главным тренером.

Издание Marca утверждает, что сегодня на заседании совета директоров клуба нынешний главный тренер Сантьяго Солари будет отправлен в отставку.

При этом El Pais пишет, что Зидан не намерен возвращаться в «Реал».

Напомним, что Зидан покинул пост главного тренера мадридского клуба после сезона-2017/18, приведя команду к трем победам в Лиге чемпионов.

В феврале 2019-го сообщалось, что Зидана на должность главного тренера планирует пригласить лондонский клуб «Челси».