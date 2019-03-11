Путин утвердил основы госполитики по химической и биологической безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности.

В тексте указа говорится, что основы государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности утверждены на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.

Речь идет о мерах, направленных на защиту населения и окружающей среды. Также указ предусматривают создание и развитие системы мониторинга рисков и развитие международного сотрудничества.

Среди основных угроз названы широкое использование веществ с высокой токсичностью, наличие большого числа выведенных из эксплуатации потенциально опасных химических объектов и другие.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил о готовности новой доктрины национальной энергобезопасности России.