Минниханов обсудил с Борисом Титовым вопросы поддержки самозанятых

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.

В рамках беседы они обсудили вопросы поддержки самозанятых предпринимателей на федеральном и на региональном уровнях, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Во встрече также принял участие руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов в Казани провел заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. В нем приняли участие бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В ходе заседания были подняты темы развития и поддержки деятельности самозанятых предпринимателей.