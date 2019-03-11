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Минниханов обсудил с Борисом Титовым вопросы поддержки самозанятых

18:58, 11.03.2019
Минниханов обсудил с Борисом Титовым вопросы поддержки самозанятых
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.

В рамках беседы они обсудили вопросы поддержки самозанятых предпринимателей на федеральном и на региональном уровнях, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Во встрече также принял участие руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов в Казани провел заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. В нем приняли участие бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В ходе заседания были подняты темы развития и поддержки деятельности самозанятых предпринимателей.

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