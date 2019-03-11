Титов рассказал о продолжении работы по изменению меры пресечения для Майкла Калви

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов рассказал, что продолжается работа по изменению меры пресечения для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, который подозревается в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

«Нас никто не переубедит, что мера пресечения избрана незаконно. Есть норма 108 ст. УПК, по которой, если его обвиняют в чем-то, что связано с предпринимательской деятельностью, не может применяться мера пресечения, связанная с лишением свободы. Поэтому мы продолжаем настаивать на этом и будем продолжать вести работу и в судах, и со следственными органами, и с прокуратурой, чтобы мера пресечения была изменена», — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с самозанятыми в Казани.



По словам Титова, точно сформулировать позицию он не может до проведения экспертизы. Она будет вестись из двух центров — ЦОП «Бизнес против коррупции» и Комиссии по этике РСПП.

«Там будут три арбитра, опытные предприниматели, и они скажут, кто нарушал этику, а кто нет», — сказал Титов.



Напомним, что 16 февраля суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви на 2 месяца по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Кроме него были арестованы еще пятеро фигурантов дела.

Позднее СМИ сообщили, что главной причиной ареста Калви и других фигурантов дела Baring Vostok стало финансирование оппозиции.