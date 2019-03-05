Трамп продлил санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении санкций против Венесуэлы.

Речь идет об ограничительных мерах от 8 марта 2015 года. Они продлены в связи с тем, что ситуация в Венесуэле продолжает оставаться нестандартной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и внешней политики США, пишет «Интерфакс».

Ранее в марте власти США ввели новые визовые санкции в отношении ряда представителей Венесуэлы. Под них попали 49 человек.