США ввели визовые санкции в отношении 49 представителей Венесуэлы

Власти США ввели новые визовые санкции в отношении ряда представителей Венесуэлы. Под них попали 49 человек.

Вашингтон сообщил об аннулировании виз этих представителей южноамериканской страны.

«Мы призываем все страны усилить экономическое давление на Мадуро и его коррумпированных соратников, а также ограничить выдачу виз его окружению», — цитирует сообщение Госдепартамента Соединенных Штатов ТАСС.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге для журналистов в Госдепартаменте заявил, что Соединенные Штаты в дополнение к введенным в пятницу новым санкциям против шести венесуэльцев ввели визовые ограничения против десятков граждан Венесуэлы, «ответственных за подрыв демократии» в этой стране.

Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение закрыть офис PDVSA (крупнейшая нефтяная компания страны) в Лиссабоне и перенести его в Москву.