В феврале в Россию продолжился приток иностранного капитала

Несмотря на усиление санкций, реакция нерезидентов была незначительной и кратковременной, сообщается на официальном портале ЦБ РФ.

Доходности облигаций федерального займа в среднем остаются ниже уровней конца 2018 года. Доля их покупок в рамках первичного размещения ОФЗ выросла и вернулась к значениям I квартала 2018 года.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил освободить граждан от уплаты налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых ими иностранных фирм. Как сообщает «РИА Новости», освобождение возможно в том случае, если эти компании в текущем году станут налоговыми резидентами РФ. Сами налоговые каникулы вводятся на год.