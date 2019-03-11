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Российские спортсмены не получат премиальные за медали Универсиады

15:04, 11.03.2019
Российские спортсмены не получат премиальные за медали Универсиады
Фото: скриншот krsk2019.ru

Выплата премиальных победителям и призерам XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске не предусмотрена, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал министр спорта РФ Павел Колобков. Он отметил, что «никаких премиальных и квартир для победителей и призеров Универсиады не будет».

Напомним, ранее сообщалось, что мужская сборная России по хоккею обыграла команду Канады в полуфинале Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Встреча прошла на «Кристалл Арене» и завершилась победой россиян со счетом 5:1. В составе победителей отличились Денис Орлович-Грудков (11-я и 40-я минуты), Александр Сорокин (20-я, 54-я) и Александр Шаров (22-я). За сборную Канады единственную шайбу забросил Матье Лемай (34-я). Теперь Россия сыграет в финале с победителем пары Казахстана и Словакии. Финальный матч состоится завтра, 12 марта.

СпортЭкономикаОбщество
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