«Ростех» засомневался в расчетах SIPRI по объему экспорта вооружений РФ

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Госкорпорация «Ростех» сочла ошибочными расчеты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) по объему российского экспорта вооружений, сообщает ТАСС.

Ранее SIPRI подготовил доклад, в котором сообщается, что с 2009 по 2013 год объем продаж вооружений РФ достигал 27% от мирового объема.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и США стали крупнейшими странами-экспортерами оружия в мире. Данные приводит Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). В докладе отмечается, что мировой объем продаж вооружений с 2014 по 2018 год увеличился на 7,8% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. На долю США и России приходится 57% объема рынка. Отмечается, что объем продаж вооружений РФ снизился по сравнению с предыдущей пятилеткой на 17%.