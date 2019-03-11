В прошлом году товарооборот между Россией и Европой вырос на 20%

В 2018 году товарооборот России с Европой увеличился на 20%, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2015 году торговый оборот между Россией и странами Восточной Европы снизился на треть к уровню 2014 года. Вывод сделан после анализа показателей экспорта в Россию из шести стран Восточной Европы, по которым ведут полную статистику. Так, объемы упали на 5,9 млрд евро, пишет Financial Times. В среднем за 2015 год на 30% сократились поставки из Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Болгарии и Чехии. Экспорт в Россию из Венгрии и Словакии после 11 месяцев года упал также на треть.