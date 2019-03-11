Глава ФАС рассказал о переплатах россиян за жилищно-коммунальные услуги

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью НТВ заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги больше 100% себестоимости.

«И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки», — сказал он.

Артемьев отметил, что для решения проблемы необходимо принять закон об основах тарифного регулирования.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил привлечь граждан к уборке городов во время снегопадов при помощи скидок на ЖКХ или других механизмов.