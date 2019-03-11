«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала две новые видеозаписи пыток заключенных в ярославской ИК-1. Записи изданию передали юристы правозащитного фонда «Общественный вердикт».

На первом видео показан полуобнаженный человек, стоящий на коленях спиной к камере, а вокруг него около десяти человек в камуфляжной форме. На следующем видео — тот же заключенный, только сильно избитый.

По данным УФСИН России по Ярославской области, видео были обнаружены еще 16 февраля. Записи были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения

Напомним, что в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала кадры избиения заключенного охранниками колонии. Следком возбудил по этому факту уголовное дело. Несколько сотрудников были задержаны в течение лета.