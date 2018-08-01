В Ярославле задержали еще четверых подозреваемых по делу о пытках в колонии

В Ярославле задержали еще четверых сотрудников исправительной колонии №1 по делу о пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемых. Завтра суд изберет меру пресечения в отношении сотрудников ИК-1, пишет «Медиазона».



Имена и должности задержанных не уточняются.

Ранее Следственный комитет возбудил дело против следователя, изучавшего видео о пытках в отношении Евгения Макарова в ярославской колонии. 22-летний Радион Свирский при просмотре записи с видеорегистраторов не нашел никаких нарушений в действиях сотрудников ФСИН, которые избивали заключенного. Правозащитники предложили выплатить Макарову 10 млн рублей за причиненный вред.