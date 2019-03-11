Эксперты рассказали, какие профессии в России являются самыми дефицитными

На одно резюме сварщика приходится 16 вакансий. При этом если профессию детализировать, то на одно резюме специалиста сварочного производства приходится 330 вакансий, сообщает «Российская газета».

Такое заявление сделал директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Смелов. Также к дефицитным профессиям отнесли профессию слесаря-электрика по ремонту электрооборудования.

Напомним, ранее эксперты сервиса Rabota.ru назвали топ-10 самых редких и необычных профессий в России. Первую строчку занимает грумер, который делает стрижки и окрашивания животным, Он может получать в Москве от 60 до 120 тыс. рублей в месяц. Второе место занимает кавист, консультирующий vip-клиентов по ассортименту элитного алкоголя (зарплата составляет от 29 до 45 тыс. рублей). Тройку замыкает специалист по After Effects (зарплата 20 тыс. рублей в месяц).