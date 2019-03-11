Эксперты назвали 10 самых необычных профессий в России

Эксперты сервиса Rabota.ru назвали топ-10 самых редких и необычных профессий в России.

Первую строчку занимает грумер, который делает стрижки и окрашивания животным, Он может получать в Москве от 60 до 120 тыс. рублей в месяц. Второе место занимает кавист, консультирующий vip-клиентов по ассортименту элитного алкоголя, чья зарплата составляет от 29 до 45 тыс. рублей. Тройку замыкает специалист по After Effects (зарплата 20 тыс. рублей в месяц), сообщает «Российская газета».

Далее идут инженер-метролог (40 тыс. рублей), тестомес (50 тыс. рублей), координатор волонтеров (35 тыс. рублей), чайный сомелье (35 тыс. рублей), стропальщик (55 тыс. рублей), коренщик и сотрудник зоогостиницы (по 25 тыс. рублей).

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