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Менеджер Юлии Началовой назвал экстренную госпитализацию певицы «бредом»

11:18, 11.03.2019
Менеджер Юлии Началовой назвал экстренную госпитализацию певицы «бредом»
Фото: скриншот - Youtube.com

Менеджер Юлии Началовой Владимир Белов назвал «бредом» информацию о госпитализации российской певицы в одну из клиник Москвы.

По его словам, со здоровьем артистки все хорошо, а новости, которые появились в СМИ, не соответствуют действительности.

«Не знаю, где вы такие новости берете. Все хорошо, все в порядке», — рассказал Белов телеканалу 360° Белов.

Напомним, информация об экстренной госпитализации Юлии Началовой появилась сегодня утром, 11 марта. Уточнялось, что якобы у певицы подскочил сахар в крови, в результате чего обострилась подагра.

Общество
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