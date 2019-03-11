Менеджер Юлии Началовой назвал экстренную госпитализацию певицы «бредом»

Менеджер Юлии Началовой Владимир Белов назвал «бредом» информацию о госпитализации российской певицы в одну из клиник Москвы.

По его словам, со здоровьем артистки все хорошо, а новости, которые появились в СМИ, не соответствуют действительности.

«Не знаю, где вы такие новости берете. Все хорошо, все в порядке», — рассказал Белов телеканалу 360° Белов.

Напомним, информация об экстренной госпитализации Юлии Началовой появилась сегодня утром, 11 марта. Уточнялось, что якобы у певицы подскочил сахар в крови, в результате чего обострилась подагра.