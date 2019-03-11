Менеджер Юлии Началовой назвал экстренную госпитализацию певицы «бредом»
Менеджер Юлии Началовой Владимир Белов назвал «бредом» информацию о госпитализации российской певицы в одну из клиник Москвы.
По его словам, со здоровьем артистки все хорошо, а новости, которые появились в СМИ, не соответствуют действительности.
«Не знаю, где вы такие новости берете. Все хорошо, все в порядке», — рассказал Белов телеканалу 360° Белов.
Напомним, информация об экстренной госпитализации Юлии Началовой появилась сегодня утром, 11 марта. Уточнялось, что якобы у певицы подскочил сахар в крови, в результате чего обострилась подагра.Общество
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