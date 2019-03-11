Минпромторг собирается запретить экспорт руд, концентратов, отходов и лома цветных металлов

Минпромторг подготовил проект постановления, согласно которому с 1 мая по 31 октября может быть введен запрет на экспорт из страны руд и концентратов цветных металлов, а также отходов и лома драгоценных металлов, сообщает «Коммерсантъ».

Причина такого предложения — российские аффинажные предприятия не загружены, при этом поставки сырья за границу растут.

Напомним, ранее сообщалось, что Минпромторг РФ заявил о старте разработки изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Будущие нововведения призваны упростить экспорт российских фармацевтических субстанций, сообщает «Коммерсант». Ожидается, что в марте законопроект уже вступит в силу. Согласно изменениям, подразумевается возможность выдачи документа, который подтверждает, что производство фармсубстанций производилось в соответствии с требованиями правил надлежащей производственной практики.



