Радий Хабиров заявил, что чиновники саботируют его указания

Врио главы Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал чиновников за срыв срока запуска приложения, благодаря которому жители региона смогут отмечать на дорогах проблемные участки.

На оперативном совещании в правительстве РБ под удар попали председатель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов, и.о. министра ЖКХ республики Михаил Киреев и мэр Уфы Ульфат Мустафин.

По словам Хабирова, создать приложение он давал поручение в октябре прошлого года, при этом Мухаметьянов на оперативном совещании заявил, что оно будет готово только 1 июня.

«Я просил внедрить эту карту осенью. Я не принимаю ваши слова. За это время можно было новый Iphone или Facebook изобрести. Приложение должно быть 1 апреля, либо я с вами разбираться буду», — сказал Хабиров.

Также Хабиров подчеркнул, что чиновники «саботируют» его указания, срывая все возможные сроки по ямочному ремонту дорог.

«Ни дорожное хозяйство, ни ЖКХ, ни руководители муниципалитета не готовы к этой работе. Дровами будете ямы закладывать? Нет желания учиться и изучать современные технологии!» — отметил он.

Напомним, ранее в правительстве Башкирии приняли задачу снизить ставку по ипотеке до 5 процентов.