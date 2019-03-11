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Радий Хабиров заявил, что чиновники саботируют его указания

10:43, 11.03.2019 3
Радий Хабиров заявил, что чиновники саботируют его указания
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал чиновников за срыв срока запуска приложения, благодаря которому жители региона смогут отмечать на дорогах проблемные участки.

На оперативном совещании в правительстве РБ под удар попали председатель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов, и.о. министра ЖКХ республики Михаил Киреев и мэр Уфы Ульфат Мустафин.

По словам Хабирова, создать приложение он давал поручение в октябре прошлого года, при этом Мухаметьянов на оперативном совещании заявил, что оно будет готово только 1 июня.

«Я просил внедрить эту карту осенью. Я не принимаю ваши слова. За это время можно было новый Iphone или Facebook изобрести. Приложение должно быть 1 апреля, либо я с вами разбираться буду», — сказал Хабиров.

Также Хабиров подчеркнул, что чиновники «саботируют» его указания, срывая все возможные сроки по ямочному ремонту дорог.

«Ни дорожное хозяйство, ни ЖКХ, ни руководители муниципалитета не готовы к этой работе. Дровами будете ямы закладывать? Нет желания учиться и изучать современные технологии!» — отметил он.

Напомним, ранее в правительстве Башкирии приняли задачу снизить ставку по ипотеке до 5 процентов.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 марта
    Мне одному надоело Это? Что за подход у представителей партии власти? "я тебе сказал! сделай! а то буду разбираться с тобой" Тычут, хамят - нервозные все какие то... Удивляет и та сторона - что терпят, зачем....видимо работать вообще больше нигде не смогут, вот и держаться зубами - вверх 5 точкой.
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    Анонимно 11 марта
    и то правда.надо пригласить на пикник и за рюмочкой чая попросить ,чтобы эти чиновники делали свою работу!а то моду взял-прилюдно критиковать и заставлять работать...непривычно это для них и заступнички тут как тут.
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    Анонимно 13 марта
    "Тычут, хамят"... А ты выполняй, что положено, и в зубы получать не будешь! Отвыкли работать, привыкли языком мести... На работу пришли и отдыхают от домашних дел, а сейчас действовать надо оперативно, с людьми контактировать, мыслить креативно... А не получается....
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