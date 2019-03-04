В правительстве Башкирии приняли задачу снизить ставку по ипотеке до 5 процентов

И.о. вице-премьера Башкирии Илшат Тажитдинов на совещании в правительстве РБ подтвердил, что перед Кабмином стоит задача снизить ставку по ипотеке до 5— 5,5 процента.

Речь идет об ипотечной накопительной программе «Жилстройсбережения». На сегодня по ней можно получить кредит на покупку жилья под 8% годовых.

Чиновник рассказал, что в программе могут участвовать все жители Башкирии с постоянной регистрацией. Власти обещают, что ставка не будет меняться в течение всего срока погашения ипотеки.

На сегодня в программе участвуют около 4 тысяч человек.

Согласно программе, первоначально необходимо открыть в одном из банков-партнеров программы счет на срок 3—6 лет. На этот счет участник программы должен ежемесячно вносить определенную сумму. На взносы начисляется бюджетная премия (не более 36 тыс. рублей в год). На втором этапе предоставляется льготная ставка по ипотеке, которая гарантированно не повышается в течение всего времени участия в программе. С 1 марта участие в программе могут принять все граждане, зарегистрированные на территории Башкирии.

Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров уже говорил о необходимости снизить ставку до 5%.