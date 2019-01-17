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Экономика

Работникам «Татфлота» задолжали 96 млн рублей

16:12, 17.01.2019 186
Работникам «Татфлота» задолжали 96 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

386 работников АО «Татфлот» не получили зарплату в 96 млн рублей. Такие данные прозвучали сегодня на прокурорской коллегии в Казани.

За 2018 год сотрудникам надзорного ведомства удалось защитить права 23 тысяч человек, которым погасили зарплату на общую сумму 596 млн рублей.

«Однако принятые меры не позволили удержать ситуацию с ростом задолженности по заработной плате, которая с начала года значительно возросла и сейчас составляет порядка 100 млн рублей», — оценил результаты президент Татарстана и попросил продолжать активную работу с должниками.

Центральной темой коллегии стала тема безопасности жилых домов и взрывов газа.

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