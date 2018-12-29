Банк «Траст» начал процедуру присоединения к нему «Автовазбанка»

Банк «Траст», на базе которого создан банк непрофильных активов, начал процедуру присоединения к нему Автовазбанка.



«Трасту» перейдут активы Автовазбанка, банка «ФК Открытие», «Бинбанка», «Рост банка», а также часть активов «Промсвязьбанка», сообщает ТАСС.

Кроме того, банк «ФК Открытие» начал процедуру присоединения к нему компании «Открытие ТЗ», которая является владельцем головного офиса банка и товарных знаков группы.

Автовазбанк с 2015 года санировался Промсвязьбанком, который с декабря 2017 года проходит процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ.

Напомним, в июле 2018 года завершилось создание банка непрофильных активов на базе «Траста», в рамках которого к нему был присоединен «Рост банк». Ранее сообщалось, что в начале 2019 года будут объединены «ФК Открытие» и «Бинбанк».