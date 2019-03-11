Армия Венесуэлы взяла под охрану энергосистему страны
Венесуэльская армия взяла под усиленную охрану стратегические объекты системы энергоснабжения страны.
Военнослужащие приступили к выполнению задания по приказу президента страны Николаса Мадуро, чтобы предотвратить возможные диверсии.
«Мы тверды в нашем намерении стабилизировать национальную энергосистему и предотвратить любую возможную атаку», — заявил в эфире гостелевидения министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.
Напомним, на прошлой неделе в большинстве штатов Венесуэле произошло масштабное отключение электричества. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара.
Ранее Мадуро назвал «американский империализм» главной причиной отключения электроэнергии в Венесуэле.Общество
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