Мадуро назвал «американский империализм» главной причиной отключения электроэнергии в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американскую сторону в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.

По его словам, электрическая война, «объявленная и возглавляемая американским империализмом против венесуэльского народа, будет побеждена».

«Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов!» — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas!

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 марта 2019 г.

В настоящий момент из-за перебоев в электроснабжении остались без света 20 штатов. Национальная электрическая компания назвала причиной случившегося саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в Венесуэле и одной из самых мощных в мире.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о продлении санкций против Венесуэлы.