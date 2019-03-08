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Мадуро назвал «американский империализм» главной причиной отключения электроэнергии в Венесуэле

06:25, 08.03.2019
Мадуро назвал «американский империализм» главной причиной отключения электроэнергии в Венесуэле
Фото: pixabay.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американскую сторону в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.

По его словам, электрическая война, «объявленная и возглавляемая американским империализмом против венесуэльского народа, будет побеждена».

«Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов!» — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

В настоящий момент из-за перебоев в электроснабжении остались без света 20 штатов. Национальная электрическая компания назвала причиной случившегося саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в Венесуэле и одной из самых мощных в мире.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о продлении санкций против Венесуэлы.

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