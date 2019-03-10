Президент Сирии заявил об экономической блокаде страны

Президент Сирии Башар Асад на встрече с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном рассказал о блокаде САР.

По его словам, война против Сирии теперь в основном ведется в виде экономических санкций и блокады, сообщает SANA.

Ранее сообщалось, что власти США помешали Сирии восстановить отношения с арабскими странами.



Объединенные Арабские Эмираты открыли посольство в Дамаске в конце прошлого года. Вслед за ОАЭ вернуть в Сирию свои диппредставительства решили и другие арабские государства. Однако администрация президента США Дональда Трампа предупредила союзников, что любые шаги по восстановлению отношений с Сирией приведут к санкциям со стороны Соединенных Штатов.