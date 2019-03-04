Власти США помешали Сирии восстановить отношения с арабскими странами

Фото: U.S . Department of State

Вашингтон не дал своим союзникам в ближневосточном регионе восстановить отношения с Сирией, после того как Башар Асад удержался у власти.

Объединенные Арабские Эмираты открыли посольство в Дамаске в конце прошлого года. Вслед за ОАЭ вернуть в Сирию свои диппредставительства решили и другие арабские государства.

Однако администрация президента США Дональда Трампа предупредила союзников, что любые шаги по восстановлению отношений с Сирией приведут к санкциям со стороны Соединенных Штатов, пишет The Washington Post.

США добиваются продолжения изоляции Сирии, чтобы из нее ушли «все силы, находящихся под командованием Ирана». Россия, отмечают источники, наоборот, призывает арабские государства налаживать связи с Дамаском. Москва пытается убедить правительства арабских стран присоединиться к Асаду, чтобы сократить влияние Ирана в Сирии, объясняют они.