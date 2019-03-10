Митинг за свободный интернет в Москве собрал около 6,5 тыс. человек

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг против ограничений в интернете.

По данным МВД, в акции приняли участие около 6,5 тысячи человек.

На митинге выступила группа IC3PEAK, чьи концерты запрещались в нескольких городах России. До начала акции были задержаны 15 человек с шариками, пишет «Интерфакс».

Напомним, 12 января Госдума приняла в первом чтении законопроект об автономной работе Рунета. Авторы утверждают, что инициатива позволит обезопасить российский сегмент интернета. Однако специалисты считают, что документ не только повлечет за собой крупные затраты, но и сделает глобальную сеть в России более уязвимой.