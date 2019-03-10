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Путин выразил соболезнования властям Эфиопии в связи с авиакатастрофой

16:21, 10.03.2019
Путин выразил соболезнования властям Эфиопии в связи с авиакатастрофой
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде и премьеру страны Абию Ахмеду Али в связи с крушением самолета Boeing 737.

В телеграмме российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Ранее в Эфиопии произошла авиакатастрофа. Упал лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа. Самолет летел из Аддис-Абебы в Найроби.

Выживших в крушении лайнера нет. На борту были пассажиры из 33 стран, в том числе и трое россиян.

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