В России на развитие туризма направят 21 млрд рублей

В 2019—2021 годах в России на развитие туризма направят 21 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев на Международной туристической выставке «Интурмаркет».

По его словам, на данный момент идет подготовка новой целевой программы именно по туризму, пишет News.ru.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило создать виртуальную особую экономическую зону (ВОЭЗ) для привлечения в Россию иностранных туристов.

Обсуждается создание «комплексного пакета» мер по поддержке компаний в сфере въездного туризма, в частности, упрощение процедуры получения виз для организованных путешественников.