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Из Сибая в Крым направили отдыхать еще 250 детей

14:03, 10.03.2019
Из Сибая в Крым направили отдыхать еще 250 детей
Фото: sibay.bashkortostan.ru

Из башкирского Сибая в Крым направили вторую группу из 250 детей на двухнедельный оздоровительный отдых.

«Двумя рейсами отправили в Крым еще 250 ребят. Так же, как в прошлый раз, волнуемся, так же радуемся за них. Все организационные вопросы продуманы до мелочей и подкреплены опытом первой группы. Подобрали хорошую команду сопровождающих, с ними ребята будут в надежных руках», — сообщил мэр Сибая Рустем Афзалов в сети «ВКонтакте»

Ранее 20 февраля власти Сибая отчитались об отправке первых 250 детей из загазованного города в Крым. Там они жили в санатории «Мечта», расположенном в Евпатории.

Напомним, что глава Крыма Сергей Аксенов договорился с врио главы Башкирии Радием Хабировым принять 500 детей из Сибая.

Общество Башкортостан
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