Исследование: лидером низких цен на аренду квартир стали Чебоксары

Аналитики портала «Мир квартир» оценили тарифы на аренду малометражных квартир в различных городах РФ. Дешевле всего «однушку» можно снять в Чебоксарах.

Согласно исследованию, в столице Чуваши можно снять квартиру до 32 кв. м в среднем за 5 960 рублей в месяц, передает «Российская газета».

Отмечается, что специалисты изучали данные по малогабаритным квартирам и студиям общей площадью не более 32 кв. м в 69 крупнейших городах страны.

В топ-5 самых дешевых городов вошли также Магнитогорск (6 625 рублей в месяц), Новокузнецк (6 645), Волжский (6 672) и Курск (6 772).

При этом город Волжский (Волгоградская область) отметился еще и тем, что ставки по аренде в нем не росли, а падали. За полгода стоимость снизилась на 0,7 процента.

Этим же могут похвастаться Кемерово (-8,1%), Брянск и Чита (-5,3%), Краснодар (-3,2%), Тольятти (-2,6%), Ленинградская область (-1%), Иркутск (-0,3%) и Волгоград (-0,1%).

Лидером по росту цен на рынке аренды малометражного жилья стала Тюмень. За полгода «однушки» подорожали там на 26,9%. В первых рядах также Пермь (+26%), Улан-Удэ (+23,9%), Тверь (+23,8) и Пенза(+23,4%).

Лидером рейтинга по самой высокой стоимости стала Москва. В столице маленькие квартиры сдаются в среднем по 29 772 рубля в месяц. Прирост стоимости с августа 2018 года в мегаполисе составил 15,6 процента.