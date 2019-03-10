Трамп рассчитывает получить на освоение Луны $500 млн

Президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса дополнительные $500 млн на программу освоения Луны в 2020 году. Ранее НАСА запрашивало почти $821 млн на этот проект.

Всего администрация президента потребует для всех программ NASA $21 млрд, передает газета The Wall Street Journal. Годом ранее для агентства запрашивалась сумма на 5% меньше. Однако в итоге Конгресс выделил на 2% больше.

Собеседники The Wall Street Journal объяснили увеличение расходов необходимостью ускорения сотрудничества между государством и космической отраслью в разработке и запуске спускаемых модулей для Луны.

Главным приоритетом этой программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.

В США 2020 финансовый год начнется 1 октября 2019 года. Бюджет должен быть представлен 11 марта