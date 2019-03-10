Глава ГИБДД Башкирии сообщил подробности ДТП с 12 автомобилями
Накануне вечером в Башкирии на трассе Самара — Уфа — Челябинск столкнулись 12 автомобилей. Как сообщил глава ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов причиной стали «условия недостаточной видимости».
«По предварительным данным, «Митсубиши Лансер», двигавшийся в направлении города Уфы, совершает столкновение с попутной грузовой «Газелью», — говорится в сообщении главного автоинспекотра республики на сайте ГИБДД.
Далее из-за метели в них поочередно въехали еще 10 автомобилей:
- Volkswagen Passat,
- Renault Fluence,
- Toyota Rav 4,
- Ford Focus,
- Mitsubishi Outlander,
- Subaru Forester,
- Mazda CX-5,
- Renault Logan,
- Hyundai Santa Fe
- LADA Priora
В результате происшествия за медпомощью обратились всего три человека.Происшествия Башкортостан
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