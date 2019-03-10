Глава ГИБДД Башкирии сообщил подробности ДТП с 12 автомобилями

Накануне вечером в Башкирии на трассе Самара — Уфа — Челябинск столкнулись 12 автомобилей. Как сообщил глава ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов причиной стали «условия недостаточной видимости».

Фото: gibdd102.ru

«По предварительным данным, «Митсубиши Лансер», двигавшийся в направлении города Уфы, совершает столкновение с попутной грузовой «Газелью», — говорится в сообщении главного автоинспекотра республики на сайте ГИБДД.

Фото: gibdd102.ru



Далее из-за метели в них поочередно въехали еще 10 автомобилей:

Volkswagen Passat,

Renault Fluence,

Toyota Rav 4,

Ford Focus,

Mitsubishi Outlander,

Subaru Forester,

Mazda CX-5,

Renault Logan,

Hyundai Santa Fe

LADA Priora

Фото: gibdd102.ru



В результате происшествия за медпомощью обратились всего три человека.