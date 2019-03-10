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Глава ГИБДД Башкирии сообщил подробности ДТП с 12 автомобилями

06:23, 10.03.2019
Глава ГИБДД Башкирии сообщил подробности ДТП с 12 автомобилями
Фото: gibdd102.ru

Накануне вечером в Башкирии на трассе Самара — Уфа — Челябинск столкнулись 12 автомобилей. Как сообщил глава ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов причиной стали «условия недостаточной видимости».

Фото: gibdd102.ru

«По предварительным данным, «Митсубиши Лансер», двигавшийся в направлении города Уфы, совершает столкновение с попутной грузовой «Газелью», — говорится в сообщении главного автоинспекотра республики на сайте ГИБДД.

Фото: gibdd102.ru

Далее из-за метели в них поочередно въехали еще 10 автомобилей:

  • Volkswagen Passat,
  • Renault Fluence,
  • Toyota Rav 4,
  • Ford Focus,
  • Mitsubishi Outlander,
  • Subaru Forester,
  • Mazda CX-5,
  • Renault Logan,
  • Hyundai Santa Fe
  • LADA Priora

Фото: gibdd102.ru

В результате происшествия за медпомощью обратились всего три человека.

Происшествия Башкортостан
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