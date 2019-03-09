Следком раскрыл подробности дела экс-замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга

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Представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий раскрыла подробности дела бывшего первого заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга.

По ее словам, в 2011 году Руслан Горринг, у которого тогда была фамилия Ганижев, получил от предпринимателя 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. В дальнейшем он должен был передать сумму председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан.

На допросе Ганижев признал вину после избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде, но скрылся от следствия и был объявлен в розыск. После Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом. То же самое сделали его ближайшие родственники, пишет «Интерфакс».

Ранее Домодедовский городской суд Московской области арестовал Горринга до 7 мая.