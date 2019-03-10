Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, туман и до +4

В воскресенье, 10 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от -1°С до +4°С. В Казани днем ожидается от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +1°С до +3°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре и тумане.