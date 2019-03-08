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Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга задержали по делу о мошенничестве

20:34, 08.03.2019
Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга задержали по делу о мошенничестве
Фото: скриншот vk.com

В аэропорту Внуково задержали бывшего первого замдиректора «Росгеологии» Руслана Горринга.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий рассказала, что Горринга подозревают в особо крупном мошенничестве, передает «РИА Новости».

Первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был уволен после скандального видео, опубликованного в Сети.

В ролике Горринг общается с подчиненной по Skype. Во время разговора он постоянно использует матерные выражения, грозит сотрудникам увольнениями, а также обсуждает сексуальные отношения с работницами холдинга.

После этого в Минприроды заявили, что в Росгеологии могут пройти массовые проверки сотрудников.

Происшествия
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