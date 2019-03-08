Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга задержали по делу о мошенничестве
В аэропорту Внуково задержали бывшего первого замдиректора «Росгеологии» Руслана Горринга.
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий рассказала, что Горринга подозревают в особо крупном мошенничестве, передает «РИА Новости».
Первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был уволен после скандального видео, опубликованного в Сети.
В ролике Горринг общается с подчиненной по Skype. Во время разговора он постоянно использует матерные выражения, грозит сотрудникам увольнениями, а также обсуждает сексуальные отношения с работницами холдинга.
После этого в Минприроды заявили, что в Росгеологии могут пройти массовые проверки сотрудников.Происшествия
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