Небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млн

RFR Holding согласился приобрести нью-йоркский небоскреб Chrysler Building за $150 млн. На сегодня 90% здания принадлежат государственному инвестиционному фонду Абу-Даби.

Фонд приобрел долю в 2008 году за $800 млн, пишет The Wall Street Journal. До этого зданием целиком владела компания Tishman Speyer, сохранившая за собой 10%.

Отмечается, что 77-этажное здание на Манхэттене является одним из самых известных сооружений в мире. Однако его содержание обходится владельцам очень дорого. Им не принадлежит участок территории, на котором находится небоскреб. В связи с этим собственники вынуждены платить ренту, объемы которой постоянно возрастают. В 2018 году стоимость достигла $32 млн в год, еще через 10 лет она возрастет до $41 млн.