Сергей Лазарев презентует российскую песню для «Евровидения» 9 марта

Певец Сергей Лазарев презентует в субботу, 9 марта, российскую песню для «Евровидения», которое пройдет в мае в Израиле.

На своей странице в Instagram музыкант написал, что трек будет выложен 9 марта в 19.00 по мск. Певец выразил надежду, что композиция понравится всем слушателям.

Продюсером выступления Лазарева является российский артист Филипп Киркоров.

Напомним, «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась участвовать в «Евровидении» в этом году.