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Промышленность

Чешская компания планирует разместить в Нижнекамске завод по производству арматуры

09:36, 08.03.2019 2
Чешская компания планирует разместить в Нижнекамске завод по производству арматуры
Фото: mpowergroup.eu

В Нижнекамске планируется запуск российско-чешского производства насосного оборудования и арматуры.

В рамках взаимовыгодного партнерства был подписан меморандум о взаимопонимании между чешской компанией MPower Engineering и российской «ПКФ «СпецТехКомплект».

По словам европейского инвестора, выход на серийное производство удовлетворит потребности российского рынка арматуры и насосного оборудования широкого применения, а также позволит нарастить экспортный потенциал.

Благодаря проекту планируется создание до 70 рабочих мест. Выпуск различных видов арматуры составит 2—3 тысячи единиц в год, пишет «Интерфакс».

Завод откроется к 2020 году.

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов пригласил министра сельского хозяйства Чехии в Татарстан.

Промышленность Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 марта
    арматура в данном контексте - это не то что на фото...
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    Анонимно 08 марта
    Да, наверное,перепутали чего-то.
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