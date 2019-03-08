Чешская компания планирует разместить в Нижнекамске завод по производству арматуры

В Нижнекамске планируется запуск российско-чешского производства насосного оборудования и арматуры.

В рамках взаимовыгодного партнерства был подписан меморандум о взаимопонимании между чешской компанией MPower Engineering и российской «ПКФ «СпецТехКомплект».

По словам европейского инвестора, выход на серийное производство удовлетворит потребности российского рынка арматуры и насосного оборудования широкого применения, а также позволит нарастить экспортный потенциал.

Благодаря проекту планируется создание до 70 рабочих мест. Выпуск различных видов арматуры составит 2—3 тысячи единиц в год, пишет «Интерфакс».

Завод откроется к 2020 году.

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов пригласил министра сельского хозяйства Чехии в Татарстан.