Минниханов пригласил министра сельского хозяйства Чехии в Татарстан

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Праге провел встречу с министром сельского хозяйства Чешской Республики Мирославом Томаном, в ходе которой рассказал о сельскохозяйственном комплексе республики.

Минниханов отметил, что Татарстан занимает 1-е место в России по производству молока и может предоставить стабильную высококачественную сырьевую базу. Кроме того, у агрохолдингов республики имеется большой опыт в реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, отметил Минниханов.

Также президент РТ выразил надежду на поддержку в развитии взаимовыгодных связей Татарстана с Чехией и пригласил Томана для знакомства с сельскохозяйственным потенциалом республики.

Мирослав Томан в свою очередь заявил об интересе чешских компаний к развитию бизнеса с татарстанскими партнерами в сфере сельского хозяйства. Он добавил, что посетит Татарстан в рамках поездки в Россию ориентировочно в июне 2019 года, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что накануне Рустам Минниханов прибыл в Чехию с двухдневным визитом. Вчера вместе с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и его чешской коллегой Мартой Новаковой он запустил завод татарстанской компании «Данафлекс».