Сегодня женщинам, пришедшим получать водительские права, вручат букет цветов

Фото: Олег Тихонов

В пресс-центре МВД РФ рассказали, что 8 марта женщины, которые придут получать водительские права в отдел ГИБДД, получат от сотрудников букет цветов и поздравления с Международным женским днем, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что в своем поздравлении с Международным женским днем президент России Владимир Путин отметил успешность женщин в карьере и семье, пожелал им здоровья и счастья, сообщает ТАСС. Путин отметил безграничную душевную щедрость прекрасной половины человечества. Говоря от имени мужчин, Владимир Путин признался, что порой бывает непросто быть достойными женщин. «Но мы будем к этому стремиться и делать все, чтобы женщины чувствовали наше сильное, надежное плечо, то, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам», — заверил Путин.



